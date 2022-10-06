İlber Ortaylı canlı yayını unutup dedikodu yaptı! Fatih Altaylı 'sus' deyince 'yayınlandı mı?' diye sordu

Sosyal medya Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Habertürk canlı yayınında dedikodu yaparken yakalandığı videoyu konuşuyor. Canlı yayında olduğunu unutan İlber Ortaylı, gazeteci Hasan Cemal için kısık sesle "Aptalın biri o" dedi. Bunun üzerine Fatih Altaylı el işaretiyle susturmaya çalıştı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medyayı kırıp geçiren videolarına bir yenisi daha eklendi. "Cahilsin" videoları sosyal medyanın vazgeçilmezi olan İlber Ortaylı, bu kez canlı yayında olduğunu unutup dedikodu yaptı.

Fatih Altaylı'nın programında İlber Ortaylı, kısık sesle ünlü gazeteci Hasan Cemal için "Aptalın biri o" dedi. Fatih Altaylı'nın elini dudaklarına götürerek "sus" demesi üzerine kırdığı potun farkına varan İlber Ortaylı, "Bunlar yayınlandı mı?" diye sordu.

"Yayınlandı" diyerek gülen Fatih Altaylı, "Sus konuşma" diyerek İlber Hoca'yı uyardıktan sonra "Dedikodu yapma, ayıp" diyerek güldü. O anların videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor..