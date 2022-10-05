Cüneyt Zapsu'dan enflasyon bombaları! Ahlaksızlığı, hırsızlığı, tecavüzleri artırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşu ve ilk iktidar dönemlerinde en yakınındaki isim olan Cüneyt Zapsu'dan enflasyonla ilgili çok dikkat çeken açıklamalar geldi. "Yüzde 80 enflasyonu olan Türkiye'nin reklamı yapılamaz" diyen Cüneyt Zapsu, "Enflasyonun bana göre asıl büyük sıkıntısı maddiyattan daha çok manevi ve sosyal. İnsanlar zorda, hırsızlık artıyor, tecavüz artıyor, ahlak gidiyor" dedi. Zapsu, dünyanın ciddi bir karışıklığa gittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem en yakınındaki isim olan işadamı Cüneyt Zapsu'dan enflasyonla ilgili dikkat çeken eleştiriler geldi. "ABD'de bütün tanıdıklarım yüzde 18'den bahsediyorlar" diyen Zapsu, "Tanıdığım ABD'liler 'Bırakın palavra devlet şeylerini' diyorlar. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Türkiye'de de öyle deniyor ya!.." ifadelerini kullandı. Zapsu, hırsızlığın maddiyattan daha çok manevi ve sosyal alanda zarar verdiğini belirterek, "Bana göre dünya ciddi bir karışıklığa doğru gidiyor" dedi. İşte Zapsu'nun o açıklamaları...

İnsanlar zorda, hırsızlık, tecavüz artıyor

- Enflasyonun bana göre maddiyattan daha çok manevi sıkıntısı çok daha fazla. Sosyal sıkıntısı çok daha fazla.

- İnsanlar zorda, hırsızlık artıyor, tecavüz artıyor, her şey artıyor. Ahlak gidiyor. Enflasyonun asıl sıkıntısı bu.

- O yüzden enflasyon tamam çıktı, hemen indirilmesi lazım. Hemen önce 30'lara 40'lara oradan da daha aşağılara. Bu yapılır ama...

% 80 enflasyon olan ülkenin reklamı yapılamaz!

- Dünya 10 sene, 20 sene evveline göre çok küçülmeye başladı. Her yerde büyük sıkıntı var. Tükiye reklamı falan yapmıyorum. Tam tersi yüzde 80 enflasyon olan bir yerin reklamı yapılamaz.

- Ama öbür taraflar o kadar kötü ki, onlara göre inanılmaz enflasyonlarla karşı karşıyalar. Mesela ABD'de bütün tanıdıklarım yüzde 18'den bahsediyorlar.

Türkiye'de de öyle deniyor ya!..

"Bırakın palavra devlet şeylerini" diyorlar. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Türkiye'de de öyle deniyor ya!.. Böyle bir şey görmemişler.

- Almanya'da 60'l yıllardan beri enflasyon görmemişler. Ve enflasyon onlarda çok daha kötü tesir yapıyor. Biz birazdan alışığız bazı şeylere!. Uyum sağlayabiliyoruz. Ama oralarda uyum da sağlanamıyor. Uyum sağlanamadığı zaman, ilk hedefte yabancılar oluyor.

- Bana göre dünya ciddi bir karışıklığa doğru gidiyor.