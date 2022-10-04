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Karınca yuvasının içi ağızları açık bıraktı! Mimar yapmış gibi otoyollar odalar hatta...

BREZİLYA'da bilim insanları terk edilmiş bir karınca yuvasını kazdı. Karınca yuvasının içini gördüklerinde hayran kaldılar. Müthiş bir mimari eser olan karınca şehri insanoğlununkini aratmayacak kadar planlıydı.

Yaprak yiyen karıncalara ait olan bu koloni müthiş bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış. Bilim insanlarına göre karınca şehri insanoğlunkinden sonra dünyadaki en karmaşık yapıya sahip. 

Yer altı karınca şehrini ortaya çıkarmak için alana beton döküldü. Bu noktada bir şeyin altını çizelim. Söz konusu karınca şehri terk edilmişti. Beton sertleştikten sonra bilim adamları, karıncanın ayrıntılı "şehir devleti" yapısını ortaya çıkarmak için dikkatlice kazdılar. Haftalarca süren kazılardan sonra, bilim adamları koloninin karmaşık ve etkileyici yapısını ortaya çıkardılar. 

Her şey bir mimar, tek bir akıl tarafından tasarlanmış gibi görünüyor ama elbette bu doğru değil. Bu devasa ve karmaşık şehir, süper organizma olan koloninin kolektif iradesi tarafından yaratıldı. Karınca şehrinde otobandan tutunda yan yollara, patikadan odalara hatta bahçeye kadar her şey vardı. 

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