Borsada manipülasyon operasyonu

Borsa İstanbul’da özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan hızlı değişimlerin ardından manipülasyon iddiaları ortaya atılmıştı. Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aralarında Mehmet Akdere’nin de bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 ADRESE POLİS BASKINI

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Mehmet Akdere ile birlikte, T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 kişi yakalandı.