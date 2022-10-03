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DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldığı sırada CNN International ekrana verdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis CNN International'da bir canlı yayına katılarak gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği anlar yansıdı.

CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu.

Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı. Başbakan, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

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