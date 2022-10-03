Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki 'metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun açılışı sonrası başlayan polemik giderek tırmanıyor. Sorumluluğu kim üstlendi? İmamoğlu'ndan gelen "Açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" yanıt sonrası Bakanlık'tan flaş bir açıklama geldi. Peki Havalimanı metrosunda ilk gün yoğunluk var mı?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı bir anda gündem yarattı. İstanbul'daki açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı gündem yaratırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) jet yalanlama geldi. Metro polemiği bir anda siyaset gündemine otururken, İBB'nin son hamlesi dikkat çekti. İşte tümde detaylar...

ERDOĞAN İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: BİZİM YAPTIĞIMIZ RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor" diyerek isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'METRO' YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun." dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun çıkışına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) cevap verdi. Söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.

METRO İSTASYONLARINA İBB'NİN SİMGELERİ ASILDI

Metro üzerinde başlayan polemikte tansiyonu yükseltecek son hamle ise İBB tarafından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu istasyonlarına İBB’nin metro simgesi ‘M’ tabelaları asıldığı görüldü. Söz konusu görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi