İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar
Çiğli'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs, daha sonra videoyu sildi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti.
Rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.
Kur’an-ı Kerim’i yırttılar
İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi.
Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.