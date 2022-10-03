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İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar

Çiğli'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs, daha sonra videoyu sildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti.

Rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.

Kur’an-ı Kerim’i yırttılar

İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi.

Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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