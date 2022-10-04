Öldürülen Onur Şener'in kızı Ceyla ile düet yaptığı videosu izleyeni ağlattı

ANKARA'da istek şarkıyı farklı tarzda yorumladı diye öldürülen Onur Şener, kızına çok düşkündü. 'Canımın sahibi' dediği kızıyla olan her anını Instagramdan paylaşan Onur Şener, onunla her fırsatta düet de yapıyordu.

ANKARA 'da bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in istek şarkı için öldürülmesi büyük tepki çekti. Kamuoyu tarafından ilk kez 2013'te katıldığı bir şarkı yarışmasıyla tanınan Onur Şener, geride eşi Nilay Şener ile 'canımın sahibi' dediği kızı Ceyla'yı bıraktı.

2015 yılında 'Sel Suyu' adıyla albüm yapan Onur Şener, bu albümün tanıtımı sırasında hayatının aşkına evlenme teklifinde bulunmuştu. Nilay Şener ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. 'Canımın sahibi' dediği kızı Ceyla Şener'e aşırı düşkündü. Her anını kızıyla geçiren Onur Şener, onunla müzik yapıyor, kızıyla olan düetlerini Instagramından paylaşıyordu. İşte o paylaşımlardan biri...