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Gaziantep'te cinci hoca büyü yapmak için istedi kedilerin ayakları kesildi

GAZİANTEP'te Orta Çağı aratmayan olay kan dondurdu. Büyü bozacağını iddia eden sözde hoca, müşterilerinden kedi bacağı istedi. Kentte ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kedinin bacakları kesilerek büyü yapıldı.

Gaziantep Karkamış’ta son birkaç gündür ilçe merkezinde çok sayıda kedinin ayaklarının kesik, kan içinde görüldüğü yolundaki şikayetler üzerine harekete geçen hayvan dernekleri ilçeye gitti. Yapılan inceleme sonucu arka patileri kesilmiş iki kediye ulaştı. Bu kediler de Gaziantep Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından alınarak Hayvanat Bahçesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Cinci hoca büyü yapmak istemiş

Karkamış ilçesi sakinlerinden bazıları, çok sayıda kedinin topallayarak, kanlar içinde yürümeye çalıştığını gördüklerini belirtirken bu yurttaşlardan bazıları ise bir cinci hocanın büyü bozmak için kedi patisi istediğini, bazıları ise Suriyelilerin aynı amaçla kedileri sakat bıraktığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da vahşete tepki yağdı. Vatandaşlar, bu vahşeti yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatılırken şu açıklama yapıldı: “İlimiz Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından başlatılan araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Karkamış Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir.”

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