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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı'nın Amedspor sözlerine Mehmet Metiner'den 'bu son olsun' tepkisi

Mehmet Metiner, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel'in Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi söylediği sözlere tepki göstererek "Dilerim ilk ve son olsun" dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi kullandığı ifadeleri tartışılan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel’e tepki gösterdi.

Metiner, bugünkü yazısında Kırgel’in Afyonsporlu futbolcuları ziyaret edip, "Hele Hele Mersin’de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0. Eze eze yenersiniz, buradan göndeririz" şeklindeki ifadelerini eleştirdi. Metiner’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

O takıma gönül vermiş Kürtleri...

Üstünde askeri üniforma taşıyan devlet görevlilerinin görüş açıklayamayacaklarının altını çizen Metiner, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"Lakin üstünde askeri üniforma taşıyan bir jandarma komutanı görev yaptığı Afyon’da Amed Spor’la yapılan bir müsabakaya dair kendisine uzatılan mikrofona Mersin’deki terör saldırısı üzerinden yorum yapabiliyorsa, ortada ciddi bir sorunumuz var demektir.
Afyon’daki o komutanı tanımam bilmem. Lakin bu yaptığı asla kabul edilemez. Bu tür konularda görüş beyan etmek, bir jandarma komutanının işi değildir. Hangi gerekçeyle olursa olsun herhangi bir spor kulübünü bu tarz iltisaklar üzerinden değerlendirip suçlamak kendi vazifesi değildir. Bu sözleri dolayısıyla sadece o takıma gönül vermiş Kürtleri PKK denklemi içine yerleştirmek hangi akla hizmettir? Bu ülkenin Kürtlerini “Kürt düşmanı” vb. propagandalarla AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın karşısına dikmek isteyen odakların değirmenine su taşımak, bu çerçevede siyasi polemiklere kapı aralamak bir jandarma komutanının görevi midir?
Dilerim ilk ve son olsun."

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