Ekrem Açıkel'in Onur Şener katilleriyle ilgili yayını olay! Herkes TGRT'deki bu ifşaları konuşuyor

ANKARA'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in katilleri memur çıkmıştı. Katil zanlılarından İlker Karakaş ve Ali Gündüz müfettişti ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışıyordu. Zanlılardan Semih Soyalp ise TAİ'de elektronik mühendisi olarak yer alıyordu. TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel dün akşam lafını sakınmadan ifşalarda bulundu ve sabıkaları sıralayıp : Bunlar devlete nasıl girdi diye sordu.

ANKARA'da bir eğlence mekanında öldürülen Onur Şener'in katil zanlılarının 2'sinin Çalışma bakanlığı müfettişi, birinin TAİ mühendisi olması gündeme oturdu. TGRT Ana haber sunucusu Ekrem Açıkel ana haber bülteninde zanlılarla ilgili bomba ifşalarda bulundu. 'Nereye kadar susacak nereye kadar yeter artık demeyeceksiniz' diyen Ekrem Açıkel, 'bunlar devlete nasıl girdi' diye sordu ve sabıkalarını sıraladı.

Bunlar adam öldürdü

"Alçaklık, kanunsuzluk her yerde" diyen Ekrem Açıkel, katil zanlılarının mesleklerini ve görevlerini sıralayıp hepsinin cinayetten tutuklandığına dikkat çekti. Ekrem Açıkel şunları söyledi:

"Ali Gündüz çalışma bakanlığında müfettiş. Denetliyor abimiz. Tutuklandı, gerekçe katil zanlısı olmak adam öldürmek.

-Semih Soyalp; TAİ'de mühendis. Yaralamadan sabıkalı TAİ'de mühendis yapılıyor. Benim bir çok mühendisim de mülakatlarda eleniyor. Hani iyi hal kağıdı, hani sabıka kaydı.

-İlker Karakaş; Çalışma bakanlığında müfettiş. Hakaretten ve görevi yaptırmamaktan 3 sabıka kaybı var. O da tutuklandı. Nasıl aldı temiz kağıdını. Müfettiş oluyor çalışma bakanlığında... Fatih Altaylı bugün çok güzel yazmış. Eskiden bu vahşetleri tinerciler yapardı şimdi böyle görevlere gelenler yapıyor.

Bunlar sabıkayla devlete nasıl girdi

Ekrem Açıkel kamuoyunda herkesin aklında olan soruları da açıklıkla dillendi. Şunları sordu:

-Hani devlete girerken temiz kağıdı alınacak temiz olunacaktı? Ülke bu kadar bari atlattı. Bu insanlar nasıl müfettiş olabildiler. Cevap bekliyoruz.

-Bunlar hangi mülakattan geçtiler. Nasıl oluru verdiniz bir açıklayın öğrenelim.

-Personel dosyalarındaki referansları kim? Bu 3 zanlının referanslarını açıklayın bilelim.



-TAİ ve Çalışma bakanlığı neden hala bir açıklama yapmadı. İnsanlar ne bedeller ödediler. Buyrun... Böyle mi olacaktı.