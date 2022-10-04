Onur Şener'in katillerinin meslekleri şoke etti! Bugün ifadelerinin detaylar çıktı bakın ne iş yapıyorlar

İlker Karakaş'ın ifadesi

*“Saat 23.30’da bara gittik. Sahnede ismini bu olay vasıtasıyla öğrendiğim Onur Şener ve yanında tanımadığım 3 bayan şahsı vardı. Karakoe şeklinde arka taraftan sadece fonda müzik çalıyordu. Ben de eğlenmek amacıyla şarkıya eşlik etmek için oturduğum yerden kalkarak sahneye doğru yaklaştım. Arka fonda çalan şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla şarkının sözlerini mırıldandım. Semih de bu esnada yanımdaydı. Tanımadığım bayan şahıslardan bir tanesi bana mikrofonu uzattı. ‘al o zaman şarkıyı sen söyle’ dedi. Ben de ‘benim sesim kötü, siz söyleyin ben eşlik ederim’ dedim. Onur Şener de bana hitaben ‘şarkıyı söylemiyorsan s… git’ dedi. Ne olduğu anlamadım. Onur Şener oturduğu yerden ayağa kalktı, yine bana hitaben ‘ seni s… mi lan’ dedi. Hatta Semih’e de aynı şekilde küfürlü konuştu. Ben de Semih’e ‘hadi kardeş gidelim, buranın tadı kaçtı’ dedim.