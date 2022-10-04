Onur Şener'in katillerinin meslekleri şoke etti! Bugün ifadelerinin detaylar çıktı bakın ne iş yapıyorlar
ANKARA 'da istek şarkı için öldürülen Onur Şener geride 'canımın sahibi' dediği bir kız evlat bıraktı. Onur Şener'in eşiyle olan hikayesi de yürek burkuyor... Bugün Onur Şener'i 'istek şarkıyı farklı yorumladı' diye öldüren katillerinin ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Herkesi şaşırtan ise katil zanlılarının meslekleri oldu. Memur olan zanlılar yüksek eğitimli, biri mühendis biri müfettiş biri...
ANKARA 'da bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in istek şarkı için öldürülmesi büyük tepki çekti. Kamuoyu tarafından ilk kez 2013'te katıldığı bir şarkı yarışmasıyla tanınan Onur Şener, geride eşi Nilay Şener ile 'canımın sahibi' dediği kızı Ceyla'yı bıraktı. Onur Şener'i tanıyanlar 'hayatı ailesi ve kızıydı' yorumunu yaparken, Instagramına da mesaj yağdı. Onur Şener'in yakalanan katillerinin kamu çalışanı ve yüksek eğitimli olmaları ise şaşkına çevirdi. Katil zanlılarından biri müfettiş diğeri ise elektronik mühendisi... Zanlıların emniyetteki ifadelerinin detayları da bugün ortaya çıktı. İşte Onur Şener cinayeti ve ondan geriye kalanlar:
Onur Şener'in katilleri kamu çalışanı çıktı
Ankara'da sahne alan müzisyen Onur Şener, Çankaya'nın Çayyolu semtinde bulunan eğlence mekanında öldürüldü. Onur Şener'i istek şarkı için öldürülen katilleri polis tarafından gözaltına alındı. Ali Gündüz, Semih Soyalp ve İlker Karakaş isimli kişilerin kamu kuruluşunda çalıştıkları ortaya çıktı. Onur Şener'i istedikleri şarkıyı farklı bir tarzda okuduğu için kırık şişeyle öldüren zanlılar, emniyette suçu birbirlerine attılar.
Onur Şener'in katillerinin meslekleri
Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının eğitimleri ve profilleri herkesi şoke etti. 3'ü de kamu çalışanı olan katil zanlılarından 2'si müfettiş biri Türkiye'nin gözde savunma şirketi TAİ'de mühendis.
Meslekleri şöyle:
Ali Gündüz : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişi olarak 10 yıldır çalışıyor. Ali Gündüz 36 yaşında.
Semih Soyalp : Savunma sanayi şirketi TAİ’de elektrik Elektronik mühendisi olarak çalışıyor. Mühendis Semih Soyalp 36 yaşında.
İlker Karakaş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalışıyor. İlker Karakaş 35 yaşında.
Onur Şener’i öldüren istek şarkıyı farklı şekilde yorumladığı için öldüren 3 kişinin emniyetteki ifadelerinin detayları bugün ortaya çıktı. Katil zanlılarından İlker Karakaş sorgusunda, Ali Gündüz'ü suçladı. Ali Gündüz ile Semih Soyalp ise İlker Karakaş'ın öldürdüğünü söyledi.
İlker Karakaş'ın ifadesi
*“Saat 23.30’da bara gittik. Sahnede ismini bu olay vasıtasıyla öğrendiğim Onur Şener ve yanında tanımadığım 3 bayan şahsı vardı. Karakoe şeklinde arka taraftan sadece fonda müzik çalıyordu. Ben de eğlenmek amacıyla şarkıya eşlik etmek için oturduğum yerden kalkarak sahneye doğru yaklaştım. Arka fonda çalan şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla şarkının sözlerini mırıldandım. Semih de bu esnada yanımdaydı. Tanımadığım bayan şahıslardan bir tanesi bana mikrofonu uzattı. ‘al o zaman şarkıyı sen söyle’ dedi. Ben de ‘benim sesim kötü, siz söyleyin ben eşlik ederim’ dedim. Onur Şener de bana hitaben ‘şarkıyı söylemiyorsan s… git’ dedi. Ne olduğu anlamadım. Onur Şener oturduğu yerden ayağa kalktı, yine bana hitaben ‘ seni s… mi lan’ dedi. Hatta Semih’e de aynı şekilde küfürlü konuştu. Ben de Semih’e ‘hadi kardeş gidelim, buranın tadı kaçtı’ dedim.