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Maltepe’de ‘hesabı biz öderiz’ tartışması kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Maltepe'de akşam bir mekanda meydana gelen olayda alkollü oldukları iddia edilen gençlerle başka bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada hakaretler havada uçuşurken olayı çıkaran sözün, 'kızların hesabını biz öderiz' olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile ‘kızların hesabını biz öderiz’ diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı.

Personel araya girdi
Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu.

Görüntülerde, taraflar arasına işletme personelinin girdiği, tartışmayı gören müşterilerden bazılarının ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

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