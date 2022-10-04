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YEREL

Mazarlığın önünden geçenler görüp hemen ihbar etti! Korkunç...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi, ağaca asılı vaziyette bulundu. Şahsın öldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçta bir kişinin ağaca asılı halde olduğunu gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ağaca asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Türkdemir'e (40) ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkdemir'in 3 gün önce de aynı yere gelerek kendisine zarar vermeye çalıştığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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