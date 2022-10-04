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MEDYA

Barış Yarkadaş "Yeni ittifakın adımları atılıyor" deyip ismini açıkladı: 5 parti görüşmelere başlıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında, Zafer Partisi, BTP, Yeniden Refah Partisi, DSP ve Memleket Partisi'nin içinde olduğu bir ittifakın kurulacağını iddia etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"Yeni ittifakın ilk adımları atılıyor"

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili Yarkadaş "Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak.

Yeni ittifakın ilk adımları atılıyor ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

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