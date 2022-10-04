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Serkan Tüzün'ün kayınvalidesinden şok iddialar! 12 yıldır içip içip kızımı dövüyordu

Eski Alperen Ocakları ve Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün eşini öldürüp intihar etti. İlksen Tüzün'ün annesi Serkan Tüzün'le ilgili şok iddialarda bulundu.

Eski Alperen Ocakları ve Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün eşini öldürüp intihar etti. Eşi tarafından katledilen İlksen Tüzün’ün annesi, olayı duyarak şehir dışından geldi ve damadıyla ilgili yok iddialarda bulundu. Damadının kızına sürekli şiddet şiddet uyguladığını belirten acılı anne şunları söyledi:

"Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'Çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'Ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi."

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