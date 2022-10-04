Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'DNA testi' çağrısı! 'Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu ortaya çıksın'

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ey Kılıçdaroğlu DNA testi yap" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı kürsüsünden cevap verdi: "Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya..."

CHP ve MHP liderleri arasında DNA kavgası başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'deki terör saldırısına katılanların DNA raporlarının açıklanmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenip, "Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendi soy seceresini açıklayıp Devlet Bahçeli'ye "Beraber DNA testi yaptıralım, kimin ne olduğu ortaya çıksın" diye rest çekti.

Polemiği Bahçeli'nin çıkışı başlattı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında şunları söyledi:

- CHP ile PKK'nın bir kez daha yolları kesişti. Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK'nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist için, duyanları 'Bu kadar da olmaz.' dedirtecek şekilde DNA testi istedi.

- Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Kimin yolundasın? Haber kaynakların nerede ve kimlerdir? PKK'nın telkin ve tesirine kapılmak, taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşıyor mu? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı?

- Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur: Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun.

600 milletvekilini temsilen 600 genç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Grup toplantısı 600 milletvekilini temsilen Türkiye’nin 81 ilinden gelen 600 gencin katılımı ile gerçekleşti.

MHP lideri Bahçeli'nin DNA çıkışına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- Sayın Bahçeli bugün 'Ey Kılıçdaroğlu DNA testi yap' diye. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya.

- Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğüne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivi'ne bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin.

- DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefliyse benim kimliğim de benim şerefimdir.