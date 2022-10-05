Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin gerçek yüzünü gösteren başörtüsü videosunu paylaştı

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaşanan ve CHP'nin başörtüsü ile ilgili paylaştığı video ayakta alkışlandı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve yasa teklifi sunduğu başörtüsü konusuna değindi. Konuşma esnasında Erdoğan'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için söyledikleri, yaptıkları ve Türkiye'nin geçmişte çektiklerini gösteren bir video paylaşıldı. İşte o video