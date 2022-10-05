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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü oyununu' bakın nasıl bozdu

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım'' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve yasa teklifi sunduğu başörtüsü konusuna değindi ve karşı teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yasa ile değil anayasa ile sağlayalım

-Eğer dürüstsen samimi isen bu zat temek hak olan başörtü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimi ise gençlerimiz en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirerek gelin çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım. Kardeşlerim bu konuda elimize başlattığımız girişimde 2008 yılındaki irade de mevcuttur.

-5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım.

-Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak. Dürüstsen samimi isen gel bunu böyle yapalım. Altılı masada yanında seni destekleyenler de var ya gelin hep beraber bunu böyle çıkaralım. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz kendi teklifimizi sunuyoruz. Talimatı burada veriyorum. Adalet Bakanım Başta olmak üzere Anaysa komisyonundaki arkadaşlarım çalışmaları hazırlayacaklar. Hatta aile kurumumuzu da güçlendirerek ilave değişiklikler de yapalım. Tabi bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni sivil özgürlükçü anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir. 2023'den sonra böyle anayasayı konuşacağımız iklime kavuşacağız

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