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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın her alanında var olabilmesi için herhangi bir yasa ve anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın her alanında var olabilmesi için herhangi bir yasa ve anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir." dedi.

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