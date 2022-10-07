İzmir'de iğrenç olay! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı

'Caiz mi hocam' diye şarkı yapan imam Manisa'dan Kırşehir'e 'hizmetli' olarak sürüldü

İlber Ortaylı canlı yayını unutup dedikodu yaptı! Fatih Altaylı 'sus' deyince 'yayınlandı mı?' diye sordu

Altında çıldırtan yükseliş Piyasalarda son durum ne? Altın ve dolar daha da yükselir mi?