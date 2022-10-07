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İzmir'de iğrenç olay! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı

İZMİR'de yaşanan son olay mide bulandırdı. Kimliği belirsiz bir şahıs, kız öğrenci yurdunun karşısına geçip mastürbasyon yaptı. Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

İzmir'de Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin kaydettiği görüntülerde, yurt karşısına gelen bir sapığın, ahlaksız hareketler yaptığı iddia edildi.

Kaydı alan öğrenciler, olayın her gece yaşandığını söylerken söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

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