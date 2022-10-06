Bülent Arınç'tan başörtü çıkışı! Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'tan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına destek geldi. "Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir?" diye soran Arınç, "Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez" diyerek AK Parti kanadından gelen tepkileri eleştirdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına destek verdi. Arınç, TV5’te yaptığı değerlendirmede CHP liderinin başörtüsü çağrısı için şunları kaydetti:

- Kılıçdaroğlu'nu bu noktaya getiren 2 şey var; Muhafazakar kesimle barışabilmek, Muhafazakar kesimde oluşturulan "Bakın yarın CHP gelirse başörtüsünü yine yasaklar" algısını kırarak bunu yasal düzenleme oturtmak.

Kılıçdaroğlu oy alabilmek için yapıyor

- Siyasetçi gözüyle bakmamı lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy alarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor.

- Yani helalleşmeyi niye yapıyor? Başörtülü kardeşlerimizle neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor? Sultan Kara’yı neden evinde ziyaret ediyor?

Hemen boğazına sarılmak gerekmez

- "Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım geçmişte olanlar için beni affet” diyor.

- Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez.