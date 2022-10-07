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Şoke eden görüntüler! Hakkari'de CHP'li başkan ve kardeşi doktora saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldıran CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi gözaltına alındı.

Şemdinli Devlet Hastanes'inde hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle götürülen Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

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