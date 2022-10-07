'Caiz mi hocam' diye şarkı yapan imam Manisa'dan Kırşehir'e 'hizmetli' olarak sürüldü

Üst üste gelen zamlar ve hayat pahalılığı vatandaşı isyan ettirirken, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde imamlık yapan Fatih Ardıç, ‘Caiz mi Hocam?’ adlı bir şarkı yazıp klip çekti. "Haram, helal diyorlar, her haltı da yiyorlar, garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar..." dizeleri dikkat çeken şarkı onbinlerce kez izlenip paylaşıldı. O imam, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kırşehir’in Mucur ilçesine "hizmetli" olarak sürüldü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ören Camii'nde görev yapan imam Fatih Ardıç, her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, işçi ve emekçinin açlık sınırının altında ücret alması ve halkın geçim sıkıntı içerisinde olmasını ‘Caiz mi Hocam' isimli şarkı yaptı ve klibini çekti. Ardıç'ın Diyanet'i ve din adamlarını da çok sert sözlerle eleştirdiği ‘Caiz mi Hocam' isimli şarkıya çekilen klip sosyal medyada da yayınlandı ve kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi. Ve ardından olanlar oldu.

İmamdı Mucur'a 'hizmetli' olarak sürüldü

İmam Fatih Ardıç, "Caiz mi Hocam" isimli şarkısı yayınlamasının ardından Kırşehir’in Mucur ilçesine ‘hizmetli’ olarak atandı. Ardıç, "Diyanet’ten, çok büyük bir suçluymuşum gibi soruşturma Ankara'dan geldi. Normalde bizim görev mahallinde Manisa'dan müfettişler gelir. Sanki ben bir terör suçluymuşum gibi Ankara'dan başmüfettişler beni sorguladı; 3 saat, 3 buçuk saat sorgu oldu" dedi.

İmam adam türkü söyler mi’ diye sordular

İmam Ardıç, "Soruşturma sürecinde de müfettiş beyler dedi ki ‘İmam adam türkü söyler mi’ dediler bana. Ben de dedim ki ‘Kur'an'da mı yazıyor, hadislerde mi yazıyor?’ ‘Millet ne der?’ .’Millet gayet olumlu bakıyor bana Kırkağaç'ta’ dedim. ‘Kırkağaç halkı beni seviyor, destekliyor’ dedim" ifadelerini kullandı.

İşte o şarkının sözleri

“Esnaf bittik diyor

Gülmüyor emekçimiz

Hayalleri çalınmış, ne olacak gencimiz

Devletin malı deniz

Yemeyen sanki keriz

Tüyü bitmedik yetimin hakkı var oysa deniz

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Helal mi hocam, doğru mu hocam?

Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Haram, helal diyorlar

Her haltı da yiyorlar

Garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar

Rüşveti görüyorlar, gene de susuyorlar

Adalet yok, ahret yok

Hiç bir şey demiyorlar

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Helal mi hocam, doğru mu hocam?

Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Dinimiz sevgi dini

Dinimiz barış dini

Halkı ayrıştırır mı bu dini bilen biri?

Bu vatanın delisi hem de serdengeçtisi

Haksızlığa susar mı bu dinin görevlisi?

Hakikat delikanlı adamın zoruna gitmez

Yarası olan gocunsun”