Eskişehir'de bir kadın çantasıyla herkese saldırdı! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı
ESKİŞEHİR’de bir kadın, yolu üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çanta ile saldırdı.
Vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.