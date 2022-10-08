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Minibüs şoförü ile yolcu birbirine girdi yol ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

PENDİK’te minibüs şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Pendik’te Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Minibüsün dışına çıkan kavgada yol ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu. O anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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