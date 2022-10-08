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Yalova'da tersane işçilerine ateş açtılar! Yaralılar var

YALOVA'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

5 işçi yaralandı

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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