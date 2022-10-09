Erdoğan: Farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" dedi.