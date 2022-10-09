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DÜNYA

ABD'de bir polis otomobilinde yemek yiyen gence 10 kurşun sıktı

ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimatına uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı. Yemek yiyen gence ateş açan polis görevden alındı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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