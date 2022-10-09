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Şeytanın aklına gelmez! Beşiktaş'ta gizli düzeneği ekipler buldu: Sırayla basınca dışarı attı

BEŞİKTAŞ'ta denetim yapan emniyet ekipleri, bir araca kurulmuş özel düzeneği ortaya çıkarttı. Aracın arka rezistans ile stop lamba butonuna basan ekipler, orta konsolun dışarı attığını fark etti. Araçtaki gizli bölmede kokain maddesi ve nakit para bulundu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Gayrettepe’de çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın cep telefonuyla sürekli olarak mesajlaşması ve etrafına bakarak tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelendi. Şahsı takibe alan polis, bir araca bindiğini ve kısa bir süre sonra indiğini gördü.

Bunun üzerine Latif Emre G.’yi durduran polis, yaptığı üst aramasında bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu bin 400 liraya satın aldığını itiraf eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Özel düzenek kurup zula yapmış

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın binerek kısa sürede indiği aracı da durdurdu. Sürücünün üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, araçta inceleme başlattı. Polis, arka cam rezistans butonu ile arka stop lambası butonunu sırasıyla bastığında klima konsolu kendini dışarıya attı.

Zuladan kokain ve nakit para çıktı

Polisi şaşkına çeviren düzeneğin içerisindeki zulada satışa hazır 23 adet kokain maddesi ile 5 bin 355 lira ele geçirildi. Yapılan aramalar ve ortaya çıkartılan düzenek ise kameralara saniye saniye yansıdı. Aramaların ardından gözaltına alınan Tayfun B., emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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