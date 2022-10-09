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Kadıköy'de patlama! Bina alev alev yanıyor: Çok sayıda ekip bölgede!

İSTANBUL Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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