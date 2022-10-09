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POLİTİKA

HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler, küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı

CHP'nin bakanlık vaadinden güç alan HDP'den bu kez 'polis teşkilatı' itirafı geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polis teşkilatını hedef alarak, yeniden yapılandırılmasında rol oynayacaklarını ifade etti.

Terör örgütü PKK ile arasında mesafe koyamayan HDP, bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 24'ncü yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Vatandaşları provoke etmek isteyen HDP'de Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu.

Öcalan, yaptığı açıklamada Türk polisini tehdit etmeye kalktı.

"Teşkilatın apılandırmasında rol oynayacağız"
Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti’ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."

"Ben milletvekiliyim, el kol hareketi yapma bana"
Aynı zamanda HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışma yaşadı.

Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.

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