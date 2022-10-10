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DÜNYA

Kiev'e peş peşe saldırılar! Dev çukur oluştu görüntüler feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası oluşan çukur ve hasarlı araçlar böyle görüntülendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi. Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Patlama sonrası bölgeden  görüntüler geliyor. Son gelen görüntüde oluşan çukur ve hasarlı araçlar yer alıyor.

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