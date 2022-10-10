Esnaftan Bakan Nebati'ye: Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'da temaslarda bulundu. Bakan Nebati ile esnafın arasındaki 'Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin' diyaloğu dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da çeşitli temaslarda bulundu. Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. O ziyarette dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Esnaf Bakan Nebati'ye, "Bakanım sizin gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, bu aralar esnaflar çok zor durumda" dedi.

Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.