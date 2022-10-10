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Altın ve para takmak için izdiham çıkardılar! Hakkari'deki aşiret düğünü şoke etti

HAKKARİ'den gelen aşiret düğünü görüntüleri şaşkınlık yarattı. Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin’nin düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı. Düğüne katılanlar altın ve para takmak için izdiham yarattı.

HAKKARİ'deki aşiret düğünüyle Avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. 

3.5 kilo altın 4 milyon lira nakit

Düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye edildi. Gelinin altın ağırlığını taşıyamaması ve zor anlar yaşaması üzerine gelin yüzünü eşarp ile kapattı.

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