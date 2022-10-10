Rusya'nın Kiev'i vurduğu anlarda Ukraynalı kızın korku dolu anları görüntülendi
Rusya'nın Kiev'i füzelerle vurduğu anlarda genç kızın yaşadığı korku dolu anlar böyle görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kırım’daki Kerç köprüsüne saldırısının ardından Rusya’dan misilleme geldi. Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de art arda büyük patlamalar yaşandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Şehir merkezinde bir noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.
Saldırı anlarına ilişkin bir Ukraynalı kızın yaşadığı korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.