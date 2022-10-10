Halkbank eski müdürü Hakan Atilla'ya FOX TV canlı yayınında soruldu: Reza Zarrab kimdir?

Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına konuk oldu. Reza Zarrab dosyası kapsamında ABD’de yaklaşık 2,5 yıl tutuklu kalan Hakan Atilla, 'Ben bankayla çalışmasını uygun bulmamıştım' dedi.

FOX TV canlı yayınına çıkan Hakan Atilla, sunucu İlker Karagöz’ün 'Rıza Sarraf kimdir?' sorusuna “Bildiğim kadarıyla Azeri asıllı İranlı, biraz kuyumculuk, biraz döviz işi, biraz da haddecilik işi yapan biriydi” yanıtını verdi.

Hakan Atilla “Türkiye’de hayırsever iş adamı olarak lanse ediliyordu. Siz Halkbank’a geldiğinde, bu isme neden itiraz ettiniz?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

-"O dönem hatırladığım kadarıyla basında çıkan sansasyonel haberler vardı hakkında. Kendisinin miydi, şoförünün müydü tam hatırlamıyorum, böyle parasal hareketlerin içinde olduğu, zaten döviz-kuyum işiyle uğraştığı için, kendisine de rahat isnat edilebilecek konularla alakalı basında haberler vardı. Onlar dolayısıyla ben bankayla çalışmasını uygun görmemiştim. Ama kendisi de o haberlerin basındaki belli kişiler tarafından maksatlı yapıldığını, onlarla arasında husumet bulunduğundan bahsetmişti.”

'Nasıl olduğunu hatırlamıyorum'

İlker Karagöz bunun üzerine Hakan Atilla’ya, “Peki siz böyle bir direnç gösterdiniz, sonrasında Rıza Sarraf nasıl oldu da Halkbank’la çalışabildi?” sorusunu yöneltti.

“Nasıl olduğunu hatırlamıyorum” diyen Atilla, Sarraf’ın Halkbank ile çalışmasının önünde yasal engel bulunmadığını belirtti ve ardından Sarraf ile ‘farklı motivasyonlar’ nedeniyle çalışılmış olunabileceğini dile getirdi. Hakan Atilla şöyle konuştu:

-"Halkbank ile çalışması yönünde yasal ve onun dışında bir engel yoktu. Sadece benim basında gördüğüm gerekçeler vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Tahmin ediyorum herhangi bir yasal engel bulunmadığı için çalışmasına müsaade edilmiş olabilir. Veya farklı motivasyonlar da olabilir ama benim bilgim yok."