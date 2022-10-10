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İstanbul Büyükşehir cenaze aracında uyuşturucu bulundu! Aracın sahibi Platform Turizm kimin

ADANA'da İBB aracında uyuşturucu bulunması gündeme oturdu. Cenaze nakil aracını arayan polisler 144 kilo esrar ele geçirdi. Aracın üzerinde İBB logosu bulunuyordu. İBB ise aracın Büyükşehir taşımacılığı ihalesini kazanan Platform Turizm'in olduğunu duyurdu. Platform Turizm'in sahibi Adem Altunsoy ise iddialara tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında önlem aldı. Polis bu önlem sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durdurdu. Polis araç sürücüsü Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E.’yi (44) aşağı indirdi.

Bu sırada polis şahısların hareketlerinden şüphelendi. Zanlılar, "Aracın arkasını neden arayacaksınız? Biz Diyarbakır’a cenaze götürdük, İstanbul’a dönüyoruz" dedi. Yaşanan bu diyalog nedeniyle polisin şüphesi daha da artınca cenaze aracının arkası açıldı. Polis içeride 120 kilo normal, 24 kilo 550 gram da toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan ilk sorguda zanlılar esrarı Diyarbakır’dan H.K. isimli şahıstan aldıklarını söyledi. Adana polisi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçerek H.K.'nin de gözaltına alınmasını sağladı. Adana’da gözaltına alınan iki zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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