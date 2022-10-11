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POLİTİKA

Bakan Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisine soru soran FOX TV muhabiri arasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yabancılarla ilgili soruya Soylu, muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dediği görüldü.

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde muhabir, Bakan Soylu'ya mikrofon uzatarak, "Yabancılarla ilgili İstanbul'da yeni bir binada tüm dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı" sorusunu sordu.

Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşımış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

CHP'li Adıgüzel, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” demişti.

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