Mustafa Sarıgül'den canlı yayında Tahir Sarıkaya’ya 'TikTok' azarı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül konuk olduğu Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya’nın TikTok açıklamasına sinirlendi. Sarıgül, "Neden gerçeği söylemiyorsun? Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok’ta sadece ben varım diğerleri yok! " dedi.

Beyaz Tv’de yayınlanan “Uyan Türkiyem” programının canlı yayın konuğu olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sunucu Tahir Sarıkaya’nın “Sizin dışınızda kimse TikTok’a girmedi” sözlerine çok sinirlendi.

Neden gerçeği söylemiyorsun?

Sarıgül “Neden gerçeği söylemiyorsun? Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasetçi kim? Melih Başkan TikTok’a girmedi mi? Sayın Davutoğlu girmedi mi? Girdi… Hepsi girdi, olay şu: Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok’ta sadece ben varım diğerleri yok! Niye Melih Gökçek’in TikTok’ta olduğunu söylemiyorsun? Neden Osman Gökçek’in TikTok’ta olduğunu söylemiyorsun?” diyerek tepki gösterdi.