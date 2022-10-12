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MEDYA

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan akıllara ziyan sözler

CHP'li Ayşenur Arslan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarını hedef alan Arslan, "Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir." dedi.

Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri aşağıladı.

Arslan'ın yer sofrasında yemeyi bilimle bağdaştırması eleştiri konusu oldu.

'Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar' diyen Arslan, 'Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin' ifadelerini kullandı. Ayşenur Arslan'ın toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözleri tepki topladı.

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