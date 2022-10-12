Uyuşturucu çıkan İBB logolu araç tartışması! Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?

ADANA'da İBB logolu cenaze nakil aracından 144 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu suçladı...

ADANA'da İBB'ye ait cenaze nakil aracının içinden 4 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aracın ve personelin ihaleyi alan şirkete ait olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu araç İBB ihalesini kazanan Platform Turizme aitti. Aracın personeli ise 2017 yılında Kadir Topbaş döneminde işe başlamıştı.

Biz de pudracı İBB mi diyelim

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan İBB'ye ağır eleştiriler geldi. Türkyılmaz İBB'li yetkililere ''Taşeron firmanız o nedenle sizin sorumluluğunuz var.'' dedi.

'Aşağılık bir siyaset yaptınız'

Türkyılmaz şunları söyledi:

-Geçmişte bir bakanımızın bir fotoğrafından yola çıkarak aylarca itibar suikasti yaptınız. Sayın Bakanımızı 'pudra' kelimesiyle yan yana getirerek, burada meclis üyelerimizin geçmiş twitleri de var konuyla alakalı. Maalesef aşağılık bir siyaset yaptınız. Bakın bu size örnek olsun.

'Biz bir fotoğrafla 'pudracı İBB' deseydik hoşunuza gider miydi?'

-Bakın biz şunu yapabilirdik; Bu fotoğrafı alırdık 114 kilo uyuşturucunun bulunduğu, üstünde İBB cenaze nakil aracı yazan fotoğrafın üzerinden 'pudracı İBB' deseydik hoşunuza gider miydi? Meğer İBB finansal kaynak üreteceğiz derken uyuşturucu ticareti yapıyormuş gibi bir laf etseydik olur muydu? Mesel adeseydik ki, 'Sayın Kılıçdaroğlu uyuşturucudan vergi alınması gerekiyor demişti, bunlardan vergi alıyor musunuz' diye soru önergesi verseydik olur muydu? Olmazdı.

'Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz'

-Bakın İBB hepimizin. Bu kurumun itibarının zarar görmemesini arzu ediyoruz. Yapılan açıklama da o yönde. Münferit, kişisel bir mesele olduğunu söylüyorlar buna da inanamak istiyoruz. Yoksa meseleyi uzatıp DİAYDER davasında PKK'lıları gassal olarak aldığınız bilgileri de buna ilave ederek 'ne işler çeviriyorsunuz arkadaşlar' demiyoruz. Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz.