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Meral Akşener ilk kez bu kadar net konuştu: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

Meral Akşener ilk kez bu kadar net konuştu: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

6'lı masasının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz açıklanmazken, İYİ Parti'nin il başkanları toplantısında Meral Akşener'in sözleri dikkat çekti.Akşener “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

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2023 seçimleri yaklaşırken, İYİ Parti'de hazırlıklar hızlandı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin il başkanlarını topladı. Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından kongrelere, “bütünlük içinde” gidilmesini istedi. Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da dikkati çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

"Kemal Bey kararlı..."

Edinilen bilgiye göre, İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp ‘ben adayım’ demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorum yaptı.

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