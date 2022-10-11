Bu burçlarla bir araya gelmeden 2 kez düşünün! Tam bir suç makinesi...

Astroloji ile ilgilenenler bilir; bazı burçlar oldukça kendi halinde ve sakinken, bazı burçlar, özellikleri gereği tam bir suç makinesine dönüşebilir. İşte kişilik özelliklerine göre suç oranı en yüksek olan burçlar...

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Astroloji, birçok kişinin ilgi alanı olan bir konu. Yıldızlar ve buna bağlı olarak burçlarla ilgilenen kişiler, burçların hemen hemen hepsinin özelliklerini bilir. Ancak burçların klasik özelliklerin yanında, pek fazla gün yüzüne çıkmayan özellikleri de vardır.

Örneğin sakinlik, sinirlilik, kıskançlık, romantiklik gibi klasik özellikler, bu konuya merak duyan kişilerin en çok bildiği özelliklerdir. Ancak bazı özellikler var ki, astroloji ile ne kadar çok içli dışlı olsanız da duyduğunuzda sizi oldukça şaşırtabilir. Örneğin hangi burcun suç işlemeye daha çok meyilli olduğunu daha önce duymuş muydunuz?

İşte özelliklerine göre suç oranı en yüksek olan burçlar...

Boğa burcu

Boğa burcuna sahip olan kişiler genellikle sabırlı, sabit fikirli ve inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında! Boğalar dolandırıcılık gibi parasal konularda daha çok suçlu çıkarıyor. Kendilerine çıkar sağlamak için cinayetler işlemekten asla çekinmiyorlar.

Yengeç burcu

Yengeç burcuna sahip olan kişiler en çok psikopatı içinde barındıran burç olarak zirvede bulunuyor. Çok duygusal burçlardan biri olarak bilinen yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları hep içine atıyor ve sıkıntılarını hiç dile getirmiyor. Bunun neticesinde ani patlamalar yaşıyorlar ve bir anlık öfkeyle suça daha çok dahil oluyorlar. Çok duygusal olmaları sebebiyle işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu kıskançlık gibi duygusal temellere dayanıyor.

Akrep

Akrep burcuna sahip olan insanlar sırlarını oldukça iyi saklarlar. Hep bir gizemli yönleri vardır ve hiçbir zaman bir akrebin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini ezberlerler. En ince ayrıntıları gözlemleyen akrep, bu sebeple en tehlikeli ikinci burç olarak bilinir. Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan ve merhametsizliğe misli ile karşılık veren akrep burcuna mensup suçlular işledikleri cinayetlerin çoğunu acı verici ve sadistçe yöntemlerle işlemiştir. Dünyanın en ünlü psikopatlarından Charles Manson da akrep burcudur...

Koç burcu

İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan koç burcu kişileri de listede bulunuyor. Asi ve inatçı bir burç olan koçlar listenin ilk sıralarında bulunuyor. Yapılan analizlere göre koç burcuna mensup azılı suçlular, cinayetlerin çoğunu cinnet anında işliyor ve sonrasında pişmanlık hissine kapılıyorlar.