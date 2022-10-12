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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yer sofrasında yemek yiyen öğrencileri aşağıladı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yer sofrasında yemek yiyen öğrencileri aşağıladı

CHP'li Ayşenur Arslan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarını hedef alan Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.

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Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri aşağıladı.

Arslan'ın yer sofrasında yemeyi bilimle bağdaştırması eleştiri konusu oldu.

"Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir" diyen Arslan, 'Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin' ifadelerini kullandı. Ayşenur Arslan'ın toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözleri tepki topladı.

Kılıçdaroğlu Arslan'ın iddiasını çürüttü

Arslan'ın açıklamalarına sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Bir kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun bir vatandaşın yer sofrasında yemek yediği fotoğrafa değinerek, "Yer sofrasında yemek yiyen Kılıçdaroğlu, ABD'de mikroskopla bilimsel araştırma yaparak Ayşenur Arslan'ın iddiasını çürütmüş..." ifadelerine yer verdi.

"Sana beyin alacağım"

Bir başka kullanıcı da "Güldür Güldür diye bir komedi programı var herkes bilir diye tahmin ediyorum.Orada bir karakterin meşhur bir lafı var. "Abla sana beyin alacağım" diye yazdı.

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