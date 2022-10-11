Midye yemeyenlere mükemmel bir alternatif: Tavuk midye tava

Birçok kişi tarafından afiyetle tüketilen ancak bir o kadar da sevmeyeni bulunan midyeler, pek fazla sağlıklı olmayan bir deniz ürünüdür. Midye yemeyip midye lezzetini almak isteyenler için ise harika bir yemek önerisi bulunuyor: Tavuk midye tava...Abone ol
Bir deniz ürünü olan ve pek sağlıklı olmayan midyenin birçok farklı yemek çeşidi bulunuyor. Ancak midye yemeyen kişiler, istemese de bu lezzetlerden kendini uzak tutuyor.
İşte midye yemeyen kişiler için sadece tavukla yapılabilecek, ancak midyenin lezzetini de andırabilecek tavuk midye tava malzemeleri ve tarifi...
Tavuk midye tava tarifi için malzemeler:
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500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü eti
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2 su bardağı su
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1 tatlı kaşığı karbonat
Sosu için:
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1 şişe soda
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1 su bardağı un
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1 tatlı kaşığı tuz
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1 tutam kekik
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2 diş rendelenmiş sarımsak
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1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Bulamak için:
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Un
Tavuk Midye Tava Yapılışı :
Tavuk midye tava tarifi için; ilk olarak derin bir kap içine 500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk etini koyun. Üzerine 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek iyice karıştırın. Tavuk etlerini bu şekilde yarım saat beklettikten sonra tavuk etlerinin suyunu güzelce süzmesi için bekleyin.
Diğer yanda tavuk midye tava sosu için; hafifçe derin ve yayvan bir kap içine 1 su bardağı un, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tutam kekik ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koyarak eliniz ile karıştırın. Üzerine 1 şişe maden suyu ekleyin. Sosu tel çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın.
Suyu güzelce süzülen tavuk etlerini çöp şişe çok sık olmayacak, ancak çok seyrek de olmayacak şekilde dizin. Dilerseniz avaya çöp şişler sığmadığı takdirde uç kısımlarından keserek boyutlarını küçültebilirsiniz. Ardından başka bir yayvan kap içine un koyun. Hazırladığınız tavuk midye tava şişleri önce arkalı önlü una bulayın. Sonrasında sodalı karışıma bulayın. Tavuk midye tavaları kızgın yağ içine atın. Arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişirin.
Tavuk midye tava şişler kızardıktan sonra sıcak olarak afiyetle yiyebilirsiniz.
Tavuk midye tava ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik tavuk midye tava için geçerlidir.