Midye yemeyenlere mükemmel bir alternatif: Tavuk midye tava

Birçok kişi tarafından afiyetle tüketilen ancak bir o kadar da sevmeyeni bulunan midyeler, pek fazla sağlıklı olmayan bir deniz ürünüdür. Midye yemeyip midye lezzetini almak isteyenler için ise harika bir yemek önerisi bulunuyor: Tavuk midye tava...

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Bir deniz ürünü olan ve pek sağlıklı olmayan midyenin birçok farklı yemek çeşidi bulunuyor. Ancak midye yemeyen kişiler, istemese de bu lezzetlerden kendini uzak tutuyor.

İşte midye yemeyen kişiler için sadece tavukla yapılabilecek, ancak midyenin lezzetini de andırabilecek tavuk midye tava malzemeleri ve tarifi...

Tavuk midye tava tarifi için malzemeler: