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Söz veriyorum, 2023 yılında Bay Kemal’e oy vereceğim ama bir şartım var!

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu durumun tam olarak başörtüsü konusunun gündemde olduğu bir dönemde ortaya atılmasını manidar bulduğunu belirterek meseleye ilişkin düşüncelerini paylaştı.

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CHP tarafından fonlanan televizyon kanalı KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.

"Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

"Bütün Türkler alevidir"

"Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.

Hadi Özışık işte bu meseleyi youtube kanalında değerlendirerek konuya ilişkin fikirlerini paylaştı.

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