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Cep telefonu tarifelerine zam geldi! İşte yen fiyat listesi

Cep telefonu tarifelerine zam geldi! İşte yen fiyat listesi

Mobil iletişim ücretlerine zam geldi. BTK tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.55 TL’ye zamlandı.

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Mobil iletişimde uygulanan tarife ücretlerine 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde fiyat değişikliğine gidildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.

Yurtdışını aramanın dakikası 15 tl

Yeni düzenleme ile Numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Ücreti'nin dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.

İşte yeni mobil iletişim tarife ücretleri

Hizmet Türü 1 Ekim 2021 1 Nisan 2022 1 Ekim 2022
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 0,8753 1,23 1,55
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 8,7 12,23 15,42
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) 11,33 15,93 20,09
Hat Devir Ücreti (işlem) 16,58 23,32 29,42
Numara Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11
SIM Kart Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11
Açma, Kapama Ücreti (işlem) 38,58 54,27 68,46
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 62,91 88,49 111
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,54 2,16 2,72
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,15 1,61 2,03
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 2,46 3,46 4,36

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