Genç model ayrılmak isteyen erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

İNGİLTERE'de modellik yapan 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşının ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendini kaybedip dehşet saçtı. 18 santimetrelik bıçağı alan genç kadın, erkek arkadaşının kalbine sapladı. Korkunç olayın detayları mahkemede ortaya çıktı.

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23 yaşındaki model Abigail White erkek arkadaşı Bradley Lewis'i öldürmekle suçlanıyor. Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, Mart ayında yaşanan olayda Lewis'in Abigail'e "Artık seninle birlikte olmak istemiyorum" dediği iddia edildi. Bunu duyan genç kadın ise eline aldığı 18 santimlik bıçağı Bradley'in göğsüne sapladı.

Mahkeme jurisine olayın ardından Abigail'in çığlık çığlığa bahçeye koştuğu ve acil servisi arayamadığı bildirildi.

Çığlıkları duyan bir komşu ne olduğunu görmek için olay yerine koştu ve Bradley'i sırt üstü yerde yatarken gördü. Koridordaki radyatör kapağının üstüne bıçak olduğu belirtildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Bradley, ertesi gün hayatını kaybetti. Abigail polis tarafından sorgulandığı sırada soruları cevaplamayı reddetti ve "Bradley'i ben öldürmedim" dedi

Abigail ifadesinde, bıçağı Bradley'den aldığını ve dışarıya atmaya çalıştığını ancak erkek arkadaşının onu yakalayıp kendini bıçakladığını söyledi. Abigail ayrıca erkek arkadaşının ölümünün sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti.

Savcı Anna Vigar, "Ölümünden üç ay sonra Abigail onu bıçakladığını kabul etti. Onu bıçakladığında, onu ya ciddi şekilde yaralamak ya da öldürmek niyetiyle yaptığını, bunun bir kaza olmadığını söylüyor" dedi.

Jüri üyelerine, ölümünden bir hafta önce Bradley'i kolundan bıçakladığı söylendi. Duruşma devam ediyor.

Kaynak: Posta