Gören yeni mi aldın diyecek ocak gözlerini tertemiz yapacak formül

Zamanımızın bir çoğu mutfakta; ocağın başına geçiyor. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği derken sürekli kullandığımız ocaklarımız zamanla simsiyah oluyor. Peki ocaklarımızı yeni almış gibi tertemiz nasıl yaparız? İşte çok basit yöntemlerle yepyeni görünümlü ocaklar

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Yemek yapmayı sevmeyen yoktur, hele yeni yeni tarifler denemek bunları sevdiklerimize yedirmek çoğumuz için büyük haz. Yemek yapmak çok keyifli evet ama ya kirlenen ocaklarımız? Zamanla ocaklar kirden simsiyah olabilir, hoş olmayan bir görünüm kazanan ocakları tertemiz, ilk günkü gibi yapmak ise elimizde. işte evdeki malzemeler ile tertemiz bir ocak için bunları deneyin...

Sirke ve limon tuzu tam bir mucize

- 2 çay bardağı sirke

- 4 kaşık limon tuzu

- Kaynar su

- Arap sabunu, beyaz sabun veya bulaşık deterjanı

- Çelik tel

Peki nasıl mı yapacağız?

- Kararmış ocak gözlerini üst üste gelmeyecek şekilde derin bir kabın içine koyun.

- Üzerlerine limon tozu, sirke ve bir miktar kaynar suyu ekleyin.

- Bu şekilde karışımı soğumaya bırakın.

- Bu yöntem sayesinde yağ ve kirler bir süre sonra iyice yumuşar.

- Yumuşayan kirleri beyaz sabun, arap sabunu ya da deterjan yardımıyla çelik telle iyice ovun.

Karbonatın gücüne inanın

- Karbonat

- Su

- Diş macunu

- Bulaşık teli

Yapılışı

- İlk olarak kararan ocak gözlerini derin bir kaba yerleştirin.

- Kabı ocak gözlerinin üzerini örtecek kadar suyla doldurun ve üzerine bir ya da iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Ardından yaklaşık yarım saat kadar bekletin.

- Süre sonunda kaptan çıkardığınız ocak gözlerini diş macunu ve bulaşık teliyle güzelce ovalayın.

- Son olarak akan suyun altında gözleri güzelce durulayın. Yeni gibi görünen ocak gözlerine ulaşmak işte bu kadar kolay!

Sabunla gelen sağlıklı temizlik

- Beyaz sabun

- Kaynar su

- Çamaşır suyu

- Bulaşık teli

Yapılışı

- Öncelikle bir kabın içerisine beyaz sabunu rendeleyin.

- Üzerine bir miktar kaynar su ekleyin.

- Ocak gözlerini karışımın içerisine yerleştirin ve bir gece boyunca bekletin.

- Ertesi gün ocak gözlerini karışımdan çıkararak iyice durulayın.

- Üzerlerine az miktarda çamaşır suyu dökerek ocak gözlerini bulaşık teliyle güzelce ovun.

- Tekrar iyice durulayın. Çıkan sonuca siz de inanamayacaksınız.